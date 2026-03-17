Krafton не согласна с решением суда по поводу уволенных сотрудников Subnautica 2 и оценивает дальнейшие варианты

Krafton прокомментировала судебное разбирательство с бывшими руководителями студии Unknown Worlds Entertainment, заявив, что не согласна с вынесенным решением и рассматривает дальнейшие шаги.

В компании подчеркнули, что постановление суда не закрывает ключевые вопросы — в частности, требования уволенных сотрудников о компенсациях и возможных выплатах, связанных с Subnautica 2. Таким образом, процесс остаётся незавершённым и может получить продолжение.

Несмотря на юридические сложности, в Krafton заверили, что продолжают работу над игрой. Основной приоритет — качественная подготовка проекта к запуску в раннем доступе. Разработчики намерены выпустить Subnautica 2 как можно раньше, однако точные сроки пока не называются.

Отдельно в компании не стали раскрывать, планируется ли возвращение на должность бывшего руководителя студии Тед Гилл.

Ситуация вокруг Unknown Worlds остаётся напряжённой, но Krafton даёт понять, что не намерена отступать — ни в суде, ни в разработке одного из самых ожидаемых подводных проектов.