Krafton обвиняет бывших руководителей Unknown Worlds в срыве разработки Subnautica 2 и потере интереса к игре

Южнокорейский издатель Krafton опубликовал официальный ответ на иск бывших руководителей студии Unknown Worlds, обвинив их в саботаже разработки долгожданной Subnautica 2.

Согласно заявлению компании, после приобретения Unknown Worlds за $500 миллионов с возможными бонусами в $250 миллионов, ключевые фигуры студии — Чарли Кливлэнд и Макс МакГвайр — фактически отошли от проекта.

Krafton утверждает, что в 2024-2025 годах Кливлэнд переключился на кинопроекты, заявив, что "больше не занимается играми", а МакГвайр начал работать над сторонними инициативами. Оставшийся в студии Тед Гилл, по версии издателя, сосредоточился на максимизации бонусных выплат, а не на качестве игры.

Результатом, согласно документам Krafton, стал катастрофический срыв сроков: к марту 2025 года версия для раннего доступа содержала лишь 12% запланированного контента. Один из разработчиков в переписке саркастично заметил, что "при таких темпах игра выйдет через 30 лет". Это вынудило издателя перенести релиз и полностью реструктурировать процесс разработки.