Krafton ответила на иск бывших руководителей Unknown Worlds: "Качество Subnautica 2 превыше всего"

Недавно стало известно о том, что бывшие руководители студии Unknown Worlds, Чарли Кливленд, Макс МакГуайр и Тед Гилл подали судебный иск против издателя Krafton:

В ответ компания опубликовала официальное заявление, объясняющее как причины переноса игры на 2026 год, так и свою позицию по поводу судебного разбирательства. Krafton подчеркнула, что перенос релиза Subnautica 2 связан исключительно с заботой о качестве продукта:

Преждевременный выпуск игры с недостаточным количеством контента, не оправдавший ожиданий фанатов от сиквела, разочаровал бы игроков и нанёс бы ущерб репутации брендов Subnautica и Unknown Worlds.

Компания отмечает, что поставила во главу угла удовлетворённость поклонников серии. Что касается судебного иска, Krafton выразила разочарование действиями бывших руководителей Unknown Worlds, потребовавших значительную компенсацию:

Мы с нетерпением ждём возможности защитить свою позицию в суде. При этом наша основная задача остаётся неизменной: как можно скорее предоставить фанатам Subnautica лучшую игру из возможных.

Несмотря на юридические сложности, работа над Subnautica 2 продолжается. Издатель подтвердил свою приверженность проекту и намерение выпустить достойное продолжение культовой игры. Поклонникам серии теперь предстоит ждать релиза до 2026 года, в то время как судебное разбирательство между бывшими руководителями студии и Krafton только начинается.