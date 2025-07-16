Krafton продлевает бонусный период на $25 млн для разработчиков Subnautica 2 на фоне юридического конфликта

Корейский издатель Krafton продлил срок выплаты бонусов сотрудникам студии Unknown Worlds Entertainment, работающей над Subnautica 2, несмотря на внутренние споры и судебное разбирательство. Об этом сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.

Согласно контракту, при покупке Unknown Worlds в 2021 году за $500 млн, Krafton обязался выплатить дополнительные $250 млн в 2026 году, если студия достигнет определённых бизнес-целей. Часть этой суммы — 10% или около $25 млн — предназначалась для 40 сотрудников студии.

Однако в начале 2025 года Krafton отстранил от управления двух сооснователей Unknown Worlds и её генерального директора. Одновременно с этим релиз Subnautica 2 был отложен на 2026 год, что поставило под угрозу достижение бонусных KPI и потенциальные выплаты сотрудникам.

Уволенные основатели подали в суд на Krafton, обвинив издателя в нарушении условий сделки. Вскоре после этого в сеть утек внутренний документ студии, раскрывающий детали конфликта и усиливший давление на компанию.

Тем не менее, Krafton принял неожиданный шаг навстречу команде: продлил бонусный период, учитывая задержку релиза, и выплатит часть бонусов авансом уже в этом году. Это, по словам Шрайера, помогло развеять опасения сотрудников по поводу потери дохода.

Хотя юридическое разбирательство продолжается, это решение показывает, что Krafton старается сохранить мотивацию внутри студии и не разрушить доверие команды. Что касается будущего Subnautica 2 — игра теперь ожидается не ранее 2026 года, а судьба остальной части $250 млн пока остаётся под вопросом.