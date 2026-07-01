Krafton урегулировала судебный иск по Subnautica 2 и выплатит разработчикам огромный бонус

Компания Krafton достигла соглашения, положившего конец многомесячной судебной тяжбе с бывшими руководителями Unknown Worlds. В рамках соглашения Тед Гилл снова ушел с поста генерального директора, а разработчики Subnautica 2 получат значительно увеличенные бонусные выплаты.

Как сообщает Bloomberg, Krafton теперь будет выплачивать бонусы всему персоналу Unknown Worlds, а не только руководителям и первоначальным сотрудникам, охваченным соглашением о приобретении 2021 года. Гилл подтвердил в интервью, что покинул компанию после урегулирования, заявив:

Мы взаимно договорились расстаться. Новое руководство — лучший способ для студии двигаться вперёд.

Спор начался в прошлом году, когда Krafton уволила Гилла и соучредителей студии Чарли Кливленда и Макса Макгуайра. Руководители утверждали, что увольнения были попыткой избежать выплаты бонуса в размере 250 миллионов долларов, привязанного к результатам Subnautica 2. Krafton утверждала, что увольнения были вызваны «неисполнением обязанностей» и задержками в разработке игры. Ситуация переросла в судебный процесс, кульминацией которого стало решение судьи штата Делавэр в начале этого года о том, что Krafton нарушила условия контракта и должна восстановить Гилла в должности генерального директора.

В соответствии с новым соглашением, разработчики Subnautica 2 получат «значительно большее вознаграждение», чем планировалось изначально, с дополнительными бонусами по мере обновления игры. Структура бонусов также была расширена и теперь включает всех нынешних сотрудников, даже тех, кто присоединился после приобретения. Выплаты будут производиться тремя ежегодными траншами.

После досадной задержки в прошлом году, Subnautica 2 вышла в раннем доступе Steam в мае и уже продано более 4 миллионов копий. Это число, вероятно, продолжит расти по мере выхода крупных обновлений контента.