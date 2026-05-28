Krafton всё-таки выплатит разработчикам Subnautica 2 250 миллионов долларов - продажи игры активировали условия сделки

Скандальная история вокруг Subnautica 2 получила продолжение: Krafton, по данным корейских СМИ, согласилась выплатить бывшему руководству Unknown Worlds огромный бонус в размере 250 миллионов долларов.

Контракт предусматривал так называемую бонусную выплату — дополнительную выплату бывшим владельцам студии, если Subnautica 2 покажет определённые финансовые результаты после релиза. По данным суда, после достижения установленной планки Krafton должна была выплачивать разработчикам крупный процент от доходов игры — вплоть до максимальных $250 миллионов.

Именно из-за этого ранее разгорелся громкий конфликт. Бывшие руководители Unknown Worlds утверждали, что Krafton уволила их незадолго до выхода игры, пытаясь избежать выплаты бонуса. Издатель отрицал обвинения, но позже суд обязал компанию сохранить условия сделки.

Теперь ситуация окончательно изменилась благодаря коммерческому успеху Subnautica 2. По оценкам аналитиков, игра заработала свыше 100 миллионов долларов всего за первую неделю, поэтому условия контракта были выполнены — и Krafton больше не может отказаться от выплаты.