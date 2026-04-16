Несмотря на исчезновение упоминаний Krafton на странице Subnautica 2, компания все еще помогает с созданием выживача

Недавние изменения на официальных страницах ожидаемого симулятора выживания Subnautica 2 спровоцировали волну слухов о том, что студия Unknown Worlds Entertainment разорвала связи с издателем Krafton. Однако представители южнокорейской корпорации поспешили опровергнуть домыслы о полном прекращении сотрудничества.

Несколько дней назад внимательные пользователи заметили, что в цифровых магазинах Steam и Xbox пропало любое упоминание Krafton — в графах «разработчик» и «издатель» теперь значится исключительно Unknown Worlds. На фоне этого игроки и пресса предположили, что после продолжительных корпоративных баталий разработчики наконец-то обрели полную независимость.

Тем не менее, ситуацию официально прояснил представитель Krafton в ответ на журналистский запрос портала PC Gamer. Корпорация все еще является полноправным владельцем Unknown Worlds, а смена издательских плашек, вероятнее всего, носит лишь номинальный или юридический характер.

Krafton в настоящее время сосредоточена на успешной поддержке запуска Subnautica 2 в раннем доступе.

— заявили в компании, отказавшись от дальнейших комментариев.

Обоснованные сомнения фанатов касательно будущего студии вызваны затяжным юридическим конфликтом между авторами и издателем. Напомним, что в прошлом году холдинг Krafton неожиданно уволил руководство Unknown Worlds прямо перед планируемым стартом раннего доступа Subnautica 2. Восстановленный через суд генеральный директор Тед Гилл прямо заявил, что корпорация пыталась таким образом избежать выплаты бонусных 250 миллионов долларов, предусмотренных за успешные показатели грядущей игры. Впоследствии ситуация усугубилась еще сильнее, когда Krafton самовольно назвала маем месяцем выхода игры, посеяв путаницу в графике релизов без одобрения самого руководителя студии.

На данный момент реальная дата старта раннего доступа Subnautica 2 остается неизвестной. Согласно последнему постановлению судьи, у Гилла есть официально продленный срок до 15 сентября, чтобы выпустить игру и не потерять право на денежный бонус, часть которого планируется разделить между рядовыми сотрудниками студии.