Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Научная фантастика , Кооператив
8.1 220 оценок

Новые биомы, расширение сюжета и многое другое - создатели Subnautica 2 представили дорожную карту контента

monk70 monk70

Появилась официальная дорожная карта раннего доступа для Subnautica 2 — разработчики из Unknown Worlds Entertainment подтвердили, что игру планируют развивать в течение 2–3 лет, постепенно добавляя новый контент и функции.

Основные планы на ранний доступ:

  • новые биомы и более глубокие зоны для исследования;
  • дополнительные существа и левиафаны;
  • расширение сюжетных глав;
  • новые транспортные средства;
  • улучшения строительства баз;
  • развитие кооператива и мультиплеерных функций;
  • QoL-обновления и оптимизация.

На старте уже доступны:

  • кооператив до 4 игроков;
  • новая планета Зезура;
  • система ДНК-модификаций;
  • несколько крупных биомов и стартовые сюжетные линии.
Alkatraz7N7

Короче подожду полную версию, мне спешить некуда

demanik1
новая планета Зезура;

А была доступна старая планета? К чему это?

Kostet09

Что за "уже доступна Зезура" ? Автор проверяй информацию!

sirGeronis
система ДНК-модификаций;

Ну по правде говоря она там как для галочки. Система очень простая. Надеюсь к релизу ее разовьют.