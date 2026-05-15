Новые биомы, расширение сюжета и многое другое - создатели Subnautica 2 представили дорожную карту контента

Появилась официальная дорожная карта раннего доступа для Subnautica 2 — разработчики из Unknown Worlds Entertainment подтвердили, что игру планируют развивать в течение 2–3 лет, постепенно добавляя новый контент и функции.
Основные планы на ранний доступ:
- новые биомы и более глубокие зоны для исследования;
- дополнительные существа и левиафаны;
- расширение сюжетных глав;
- новые транспортные средства;
- улучшения строительства баз;
- развитие кооператива и мультиплеерных функций;
- QoL-обновления и оптимизация.
На старте уже доступны:
- кооператив до 4 игроков;
- новая планета Зезура;
- система ДНК-модификаций;
- несколько крупных биомов и стартовые сюжетные линии.
Короче подожду полную версию, мне спешить некуда
А была доступна старая планета? К чему это?
Что за "уже доступна Зезура" ? Автор проверяй информацию!
Ну по правде говоря она там как для галочки. Система очень простая. Надеюсь к релизу ее разовьют.