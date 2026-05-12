Парад сливов продолжается: Subnautica 2 утекла в сеть за два дня до релиза

Похоже, индустрию продолжает накрывать волна крупных утечек. За два дня до запуска раннего доступа Subnautica 2 файлы игры появились в открытом доступе. Пользователи профильных сообществ сообщают, что в сети уже распространяется полная предрелизная версия проекта.

Судя по опубликованной информации, игрокам удалось получить доступ к файлам ещё до официального старта раннего доступа. Предположительно, речь идёт о предзагрузочной сборке, защита которой была обойдена вскоре после появления файлов на серверах.

Subnautica 2 является продолжением знаменитого подводного survival-приключения от Unknown Worlds Entertainment. На этот раз события разворачиваются на новой инопланетной планете с огромным океаническим миром, опасной фауной и системой кооперативного прохождения. Игрокам вновь предстоит исследовать глубины, добывать ресурсы, строить базы и выживать в экстремальных условиях.

Ранее разработчики официально подтвердили, что Subnautica 2 выйдет в раннем доступе 14 мая 2026 года на PC и Xbox Series X|S.

Стоит отметить, что это уже не первая громкая утечка за последние недели. Ранее в сеть также попали предрелизные версии Forza Horizon 6 и Directive 8020. В случае с Forza Horizon 6 пользователи получили доступ не только к самой игре, но и к части DLC-контента ещё до официального релиза, а также бану по железу.