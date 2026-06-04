Первое крупное обновление для Subnautica 2 будет содержать много контента

После чрезвычайно успешного запуска, в результате которого было продано более 4 миллионов копий, Subnautica 2 нуждается в доработке и расширении контента. С этой целью уже запланировано первое крупное обновление.

Перед выходом этого патча Unknown Worlds планирует внести несколько улучшений, таких как чат по близости, эмоции и дополнительные параметры кастомизации. Игроки также смогут воспроизводить голосовые записи. В планах также упрощённый доступ к большему количеству биомодов.

Что касается бесплатного обновления 1.1, оно предложит более существенные дополнения. Речь идёт о контенте, ориентированном на сюжет и прогресс. Дебютирует новый регион для исследования, а также совершенно новый транспорт, существа и дополнительные ресурсы. В этой области будет обитать грозный Левиафан.

Предварительный показ этих элементов был представлен в новом видеоблоге разработчиков.