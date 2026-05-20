По данным аналитиков, продажи Subnautica 2 перешагнули отметку в 4 млн копий

Subnautica 2 стала одним из самых больших хитов 2026 года. По данным Alinea Analytics, последняя игра студии Unknown Worlds уже разошлась тиражом более 4,1 миллиона копий по всему миру.

Это впечатляющий результат, особенно учитывая, что более 2 миллионов копий было продано всего за 24 часа после релиза. Темпы продаж неуклонно росли и в последующие дни, аналитики прогнозируют, что игра принесет около 100 миллионов долларов дохода всего за одну неделю.

Игра также невероятно популярна в Xbox Game Pass. По оценкам, около 2,4 миллиона пользователей уже подписались на Subnautica 2, в результате чего общее число игроков превысило 6 миллионов.

Согласно отчёту, Subnautica 2 также является самой быстро продаваемой игрой года в Steam. Unknown Worlds явно пришлась по вкусу как поклонникам оригинальной игры, так и новой аудитории, ищущей захватывающее научно-фантастическое приключение на выживание.