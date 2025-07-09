ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8.1 113 оценок

По данным Джейсона Шрайера, Krafton отложила выход Subnautica 2 на следующий год

monk70 monk70

Согласно недавнему отчёту Джейсона Шрайера Bloomberg, выход Subnautica 2 отложен. Точная дата выхода не была объявлена, но, согласно последним данным, Subnautica 2 теперь запланирована на 2026 год. Эта новость появилась всего за несколько месяцев до выхода игры в раннем доступе и после недавнего ухода создателей оригинальной Subnautica из команды разработчиков.

Subnautica 2 теряет своих создателей: Команда разработчиков внезапно потеряла ключевых руководителей

Subnautica 2 — продолжение хита Subnautica, имеющее огромное количество поклонников. Сообщалось о разногласиях по поводу запуска Subnautica 2 между основателями Unknown Worlds Чарли Кливлендом и Максом Макгуайром, а также издателем Krafton, которые в конечном итоге привели к увольнению основателей. Кливленд заявил, что Subnautica 2 готова к раннему релизу, что только усугубляет ситуацию.

"Игра была готова к релизу": основатель Unknown Worlds прокомментировал свое увольнение и отстранение от Subnautica 2

Об этом инциденте сообщило агентство Bloomberg, которое ранее рассказало, что разработчик Unknown Worlds должен получить выплату по достижении определённых целей. Согласно этому отчёту, команда разработчиков Unknown Worlds получит бонус в размере 250 миллионов долларов, если Subnautica 2 достигнет определённых показателей выручки, которые будут распределены между её сотрудниками.

5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ziyter7

Данные предоставил таинственный инсайдер под ником майзенберг.

1