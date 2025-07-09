По данным Джейсона Шрайера, Krafton отложила выход Subnautica 2 на следующий год

Согласно недавнему отчёту Джейсона Шрайера Bloomberg, выход Subnautica 2 отложен. Точная дата выхода не была объявлена, но, согласно последним данным, Subnautica 2 теперь запланирована на 2026 год. Эта новость появилась всего за несколько месяцев до выхода игры в раннем доступе и после недавнего ухода создателей оригинальной Subnautica из команды разработчиков.

Subnautica 2 — продолжение хита Subnautica, имеющее огромное количество поклонников. Сообщалось о разногласиях по поводу запуска Subnautica 2 между основателями Unknown Worlds Чарли Кливлендом и Максом Макгуайром, а также издателем Krafton, которые в конечном итоге привели к увольнению основателей. Кливленд заявил, что Subnautica 2 готова к раннему релизу, что только усугубляет ситуацию.

Об этом инциденте сообщило агентство Bloomberg, которое ранее рассказало, что разработчик Unknown Worlds должен получить выплату по достижении определённых целей. Согласно этому отчёту, команда разработчиков Unknown Worlds получит бонус в размере 250 миллионов долларов, если Subnautica 2 достигнет определённых показателей выручки, которые будут распределены между её сотрудниками.