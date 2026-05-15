Похоже, разработчики Subnautica 2 получат свой бонус в 250 миллионов долларов

Subnautica 2, продолжение мегахита Unknown Worlds о подводном выживании, вышла недавно в ранний доступ. Вероятно, дела идут неплохо, поскольку игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий за 12 часов после релиза. Это кульминация не только длительного цикла разработки, но и поистине безумных судебных разбирательств, в ходе которых издателя Krafton обвинили в попытке избежать выплаты бонуса в размере 250 миллионов долларов разработчикам Subnautica 2 — в частности, потому что генеральный директор Чанхан Ким регулярно обращался за советом в ChatGPT по поводу того, как справиться с ситуацией.

Бонус в размере 250 миллионов долларов, являвшийся частью сделки Krafton по приобретению Unknown Worlds в 2021 году, зависел от достижения Unknown Worlds определённых целевых показателей выручки к концу 2025 года, но задержка, которую, по утверждению уволенных основателей Unknown Worlds, им навязали, сделала это практически невозможным. Однако ранее в этом году суд штата Делавэр постановил, что Krafton обязана вернуть на работу одного из основателей, Теда Гилла, и продлить срок выплаты бонуса до 15 сентября 2026 года, чтобы учесть период, когда Гилл не занимал должность генерального директора. Кроме того, основатели Unknown Worlds имеют возможность продлить срок до марта 2027 года, если уведомят Krafton в письменной форме.

Как ни странно, по состоянию на апрель Krafton больше не числилась в списке издателей Subnautica 2 в Steam, но когда Polygon обратился за комментарием к представителю Krafton, тот заявил: «В настоящее время Krafton сосредоточена на успешной поддержке запуска раннего доступа Subnautica 2. На данный момент нам нечего сообщить».

Получат ли разработчики Subnautica 2 свой с трудом заработанный, потенциально судьбоносный бонус? Если не произойдут дальнейшие махинации со стороны Krafton и её генерального директора, похоже, что да.

Журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg, ранее ознакомившийся с соглашением о покупке, включавшим пункт о бонусе, заявил:

Можно с уверенностью сказать, что Krafton будет вынуждена выплатить бонус в размере 250 миллионов долларов, от выплаты которого он всячески пытался уклониться (по совету ChatGPT).

В своем отчёте за 2025 год о задержке Subnautica 2, которая и спровоцировала всю эту юридическую сагу, Шрайер написал:

Руководство Unknown Worlds планировало разделить дополнительные деньги со всеми сотрудниками студии, которых насчитывается около 100 человек. Сотрудникам, работавшим в компании на момент приобретения Krafton, было сказано, что они имеют право на бонусы в размере от сотен тысяч долларов до семизначных сумм.

Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что все в Unknown Worlds сейчас в отличном настроении.