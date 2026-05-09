ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8 182 оценки

Представлен первый геймплейный трейлер Subnautica 2

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Студия Unknown Worlds представила первый геймплейный трейлер, приуроченный к запуску второй части игры о подводном мире в раннем доступе.

Новая часть популярной серии подводных приключений перенесёт игроков на совершенно новую инопланетную планету. По сюжету человечество продолжает искать способы выживания на фоне затяжного конфликта, а корпорация Alterra предлагает колонистам шанс начать новую жизнь вдали от прежнего дома.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из участников экспедиции, прибывшей на борту колониального корабля CICADA. Однако во время миссии происходит чрезвычайная ситуация: судно терпит катастрофу, а встроенный искусственный интеллект настаивает на продолжении операции несмотря на угрозу гибели экипажа.

Как и предыдущие игры серии, проект сочетает исследование подводного мира, сбор ресурсов, строительство баз и борьбу за выживание в условиях крайне враждебной среды. Разработчики обещают новые биомы, неизвестные формы жизни и расширенные возможности для кооперативного прохождения.

Студия Unknown Worlds объявила, что Subnautica 2 станет доступна в формате раннего доступа уже 14 мая 2026 года.

Трейлеры
18
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Light Hearted

Их сценаристов заклинило на "методе прибытия" на планету? Только падение? Настолько бездарны?

3
BADR007

Вроде без 30 фпс=)) посмотрим как это чудо на Unreal Engine 5 будет работать на бюджетом компьютере

1
CTPAuDEP

Такое чувство, как будто выглядит чуть более мультяшной чем первая. Много новой фауны и прикольное строительство. Надеюсь исследование сделают интереснее. Ждём.

MONOLITA

По сравнению с первой эта выглядит проработанной и детальной, много улучшений хоть это еще и ранний доступ будет. Думаю сообществу зайдет на ура!