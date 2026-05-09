Представлен первый геймплейный трейлер Subnautica 2

Студия Unknown Worlds представила первый геймплейный трейлер, приуроченный к запуску второй части игры о подводном мире в раннем доступе.

Новая часть популярной серии подводных приключений перенесёт игроков на совершенно новую инопланетную планету. По сюжету человечество продолжает искать способы выживания на фоне затяжного конфликта, а корпорация Alterra предлагает колонистам шанс начать новую жизнь вдали от прежнего дома.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из участников экспедиции, прибывшей на борту колониального корабля CICADA. Однако во время миссии происходит чрезвычайная ситуация: судно терпит катастрофу, а встроенный искусственный интеллект настаивает на продолжении операции несмотря на угрозу гибели экипажа.

Как и предыдущие игры серии, проект сочетает исследование подводного мира, сбор ресурсов, строительство баз и борьбу за выживание в условиях крайне враждебной среды. Разработчики обещают новые биомы, неизвестные формы жизни и расширенные возможности для кооперативного прохождения.

Студия Unknown Worlds объявила, что Subnautica 2 станет доступна в формате раннего доступа уже 14 мая 2026 года.