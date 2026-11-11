Продажи Subnautica 2 достигли 8,9 млн копий всего за девять месяцев - сиквел обошёл предыдущие игры серии

Krafton раскрыла продажи Subnautica 2 за первые три квартала 2026 года. По данным финансового отчёта компании, сиквел, находящийся в раннем доступе, разошёлся тиражом 8,92 млн копий. Этот результат оказался значительно выше совокупных продаж оригинальной Subnautica и Below Zero за сопоставимый период.

У новинки уже сформировалась внушительная аудитория: на момент публикации отчёта 91% пользовательских отзывов в Steam были положительными, а игра находилась в списках желаемого у 4,5 млн человек. Такие показатели демонстрируют высокий интерес к продолжению серии, несмотря на то что разработка ещё не завершена.

Subnautica 2 вышла в Early Access на PC и Xbox Series в мае 2026 года. До конца года разработчики планируют выпустить масштабное обновление Early Access 2.0, которое добавит новый регион и другие возможности. Судя по финансовым результатам, сиквел уже стал главным коммерческим успехом франшизы.