Разработчик Subnautica 2 советует недовольным отсутствием насилия "поиграть в Sons of the Forest"

После выхода Subnautica 2 часть игроков выразила недовольство невозможностью сражаться с морскими существами, включая Левиафанов. Разработчики из Unknown Worlds ясно дали понять, что насилие не входит в концепцию игры.

На официальном Discord-сервере игры один из дизайнеров ответил фанату, спросившему, почему убийство невозможно: «Мы не делаем игру про убийства. Поиграйте в Sons of the Forest, если хотите убивать». Этот комментарий вызвал бурную реакцию в сообществе, часть игроков посчитала его резким и неуважительным.

Некоторые пользователи утверждают, что отсутствие возможности обороны делает игру сложнее и ограничивает стратегию выживания, а другие считают отказ от насилия осознанным выбором студии. Unknown Worlds ранее заявляли, что они «твердо настроены» сохранять Subnautica 2 ненасильственной игрой.

Реакция сообщества разделилась: часть игроков поддерживает такую философию, считая, что насилия в игре быть не должно, другие же ищут способы модифицировать игру для добавления боевых возможностей.