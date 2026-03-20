Разработчики Subnautica 2 недовольны Krafton из-за поспешного объявления даты выхода

Ситуация вокруг Subnautica 2 продолжает обостряться. Возвращённое руководство студии Unknown Worlds выступило с резкой критикой в адрес издателя Krafton после объявления сроков выхода игры в ранний доступ.

Ранее суд постановил восстановить в должности бывшего CEO Теда Гилла и передать ему контроль над планами релиза. Однако уже на следующий день Krafton объявила, что Subnautica 2 выйдет в раннем доступе в мае, что вызвало недовольство со стороны прежнего руководства.

Юристы, представляющие интересы Гилла, Чарли Кливленда и Макса Макгуайра, заявили, что решение было принято без должного согласования и противоречит позиции суда. По их словам, подобные анонсы требуют тщательной подготовки и координации, а в данном случае действия издателя лишь навредили проекту и запутали сообщество.

В письме в суд подчёркивается, что объявление даты релиза должно было находиться под контролем восстановленного руководителя, однако фактически эта функция была у него отобрана.

В Krafton, в свою очередь, отвергли обвинения. Представители компании утверждают, что в их действиях нет нарушений, а окончательное решение по срокам релиза всё равно остаётся за Гиллом.