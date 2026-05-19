Разработчики Subnautica 2 отреагировали на критику лицензионного соглашения и пообещали не трогать стримеров и моддеров

После выхода Subnautica 2 игроки начали активно обсуждать не только саму игру, но и её пользовательское соглашение. Некоторые пункты лицензионного соглашения вызвали серьёзное недовольство сообщества — пользователей смутили ограничения, связанные с VPN, расплывчатые формулировки о «социальных нормах» и другие спорные моменты.

На фоне критики разработчики из Unknown Worlds решили публично прокомментировать ситуацию. В Discord студия заявила, что не собирается предпринимать никаких действий против игроков, стримеров или авторов контента.

Авторы подчеркнули, что пользователи могут спокойно запускать игру на Linux через Proton, а сама Subnautica 2 не использует сторонние фоновые программы для отслеживания активности игроков. Также разработчики подтвердили, что поддерживают моддинг и не планируют ограничивать создание пользовательских модификаций, если они соответствуют правилам сообщества.

Кроме того, команда сообщила, что уже изучает претензии игроков к лицензионному соглашению и рассматривает возможные изменения формулировок. После заявления студии часть фанатов призналась, что ситуация стала выглядеть гораздо спокойнее, хотя вопросы к самому соглашению у сообщества всё ещё остаются.