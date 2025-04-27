Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьба Стазис-винтовки и отказ от Циклопа

На форумах Reddit активно обсуждается новая порция информации о грядущей Subnautica 2, которой разработчики из Unknown Worlds поделились на своем Discord сервере. Новые детали проливают свет на изменения в игровом процессе, контенте и философии дизайна по сравнению с предыдущими частями серии.

Команда подтвердила изменение системы сбора ресурсов с разрушаемых месторождений. Теперь игроки будут точно знать, какой ресурс получат, видя его в породе, что устранит элемент случайности, например, при добыче титана из известняка. Это должно сделать процесс фарма более целенаправленным.

Одним из самых обсуждаемых моментов стало подтверждение того, что Стазис-винтовка не вернется в Subnautica 2. По мнению разработчиков, это устройство слишком сильно упрощало игру, нейтрализуя любую угрозу, включая левиафанов, и лишая игру напряжения. Это решение вызвало смешанную реакцию: одни игроки рады возвращению остроты ощущений, другие же сожалеют о потере удобного инструмента для безопасности и сканирования.

Также стало известно, что культовая подлодка Циклоп не появится в сиквеле. Вместо нее планируется ввести новую, возможно, еще более крупную субмарину, чтобы предложить игрокам свежий опыт управления мобильной базой. Хотя некоторые фанаты опечалены отсутствием "Циклопа", другие с нетерпением ожидают знакомства с новым подводным аппаратом.

Разработчики подчеркнули свое стремление сделать контент Subnautica 2 полностью новым: не будет повторяющихся персонажей, локаций, существ или транспортных средств из предыдущих игр. Цель — воссоздать у игроков уникальное чувство первооткрывателя, столкнувшегося с неизведанным, как это было при первом знакомстве с оригинальной Subnautica.

Кроме того, были разъяснены комментарии относительно продолжительности сюжета. Заявление о "трех часах чистого сюжета" в первой части относилось лишь к ключевым повествовательным событиям, без учета исследования, крафта и выживания, которые составляют основную массу игрового времени (около 30 часов для сюжетного прохождения по данным HowLongToBeat). Это может намекать на значительные масштабы и продолжительность Subnautica 2.