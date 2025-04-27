Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьба Стазис-винтовки и отказ от Циклопа

На форумах Reddit активно обсуждается новая порция информации о грядущей Subnautica 2, которой разработчики из Unknown Worlds поделились на своем Discord сервере. Новые детали проливают свет на изменения в игровом процессе, контенте и философии дизайна по сравнению с предыдущими частями серии.
Команда подтвердила изменение системы сбора ресурсов с разрушаемых месторождений. Теперь игроки будут точно знать, какой ресурс получат, видя его в породе, что устранит элемент случайности, например, при добыче титана из известняка. Это должно сделать процесс фарма более целенаправленным.
Одним из самых обсуждаемых моментов стало подтверждение того, что Стазис-винтовка не вернется в Subnautica 2. По мнению разработчиков, это устройство слишком сильно упрощало игру, нейтрализуя любую угрозу, включая левиафанов, и лишая игру напряжения. Это решение вызвало смешанную реакцию: одни игроки рады возвращению остроты ощущений, другие же сожалеют о потере удобного инструмента для безопасности и сканирования.
Также стало известно, что культовая подлодка Циклоп не появится в сиквеле. Вместо нее планируется ввести новую, возможно, еще более крупную субмарину, чтобы предложить игрокам свежий опыт управления мобильной базой. Хотя некоторые фанаты опечалены отсутствием "Циклопа", другие с нетерпением ожидают знакомства с новым подводным аппаратом.
Разработчики подчеркнули свое стремление сделать контент Subnautica 2 полностью новым: не будет повторяющихся персонажей, локаций, существ или транспортных средств из предыдущих игр. Цель — воссоздать у игроков уникальное чувство первооткрывателя, столкнувшегося с неизведанным, как это было при первом знакомстве с оригинальной Subnautica.
Кроме того, были разъяснены комментарии относительно продолжительности сюжета. Заявление о "трех часах чистого сюжета" в первой части относилось лишь к ключевым повествовательным событиям, без учета исследования, крафта и выживания, которые составляют основную массу игрового времени (около 30 часов для сюжетного прохождения по данным HowLongToBeat). Это может намекать на значительные масштабы и продолжительность Subnautica 2.
Ненавидел никогда Циклоп, ужасно неповоротливая махина, больше времени отнимало бегать ее постоянно тушить чинить)
Циклоп это мобильная база, на которой можно разместить все что нужно для выживания(Грядки,зарядные станции, множество ящиков) А исследованием заниматься на мотыльке или КРАБЕ.
Хочется в новой тигре большие локации подводного мира. Чтобы эти локации были разные, как на поверхностных, так и на больших глубинах.
Больше простора и исследований. Лодка должна стать твоим домом и лабораторией.
А не сводить всё к ползанию по ледяным лабиринтам, с идиотским транспортом для перемещения, как это было во второй части. Вторая часть всю игру испохабила.
У туземцев даже под водой проблемы