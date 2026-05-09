Разработчики Subnautica 2 показали новых морских существ

Subnautica 2 готовится к скорому выходу в раннем доступе на ПК и Xbox Series X|S, а Unknown Worlds Entertainment продолжает делиться новыми материалами игры.

На этот раз разработчики объявили о сотрудничестве с художницей Но Ми Ён — автором цифрового комикса LEVIATHAN о противостоянии человечества гигантским морским существам. Для фанатов Subnautica она подготовила большую тематическую иллюстрацию, которую показали в новом ролике.

Ранее студия уже предупреждала игроков, что Subnautica 2 проведёт в раннем доступе не меньше двух лет. На старте пользователи получат версию с неполным контентом и незавершённой сюжетной линией.

Также разработчики сообщили, что продолжат оптимизировать игру на Unreal Engine 5 уже после релиза. Так студия ответила на жалобы игроков, связанные с высокими системными требованиями проекта.