Разработчики Subnautica 2 представили Коллекционера Левиафана и закулисный взгляд на возможности Unreal Engine 5

Компания Krafton опубликовала третий блог разработчиков Subnautica 2, в котором на этот раз рассказывает о первой встрече с недружелюбным левиафаном в игре — Коллекционере Левиафане — и показывает, как команда использует возможности искусственного интеллекта Unreal Engine 5 для управления поведением персонажей.

Коллекционер Левиафан – это противник, управляемый искусственным интеллектом Unreal Engine, который обеспечивает напряжённость и динамичное взаимодействие. В блоге разработчиков представлены ранние концепт-арты существа и процесс его разработки.

Часть этого процесса сосредоточена на поведении ИИ, предлагаемом Unreal Engine 5. Благодаря деревьям поведения и системам стимулов, Коллекционер Левиафан способен реагировать на такие вещи, как свет и звук. Даже действия игрока вызывают реакцию на враждебное существо.

Коллекционер Левиафан выглядит так же реалистично, как и действует – настолько реалистично, насколько это вообще возможно для левиафана. Его щупальца полностью смоделированы и реалистичны, и их поведение непредсказуемо. Кроме того, когда игроки приближаются, раздаётся мощный рёв, вызывающий ударную волну.

Антонио Муньос Гальего, дизайнер ИИ для Коллекционера Левиафана, поделился своими мыслями о дизайне:

Коллекционер Левиафан — это не просто монстр, который бездумно атакует игроков. Это разумное и крайне опасное глубоководное существо, которое активно реагирует на поведение игроков и преследует их. Наша главная цель при создании существ заключалась в том, чтобы заставить их реагировать, поэтому Левиафан постоянно переоценивает ситуацию в режиме реального времени. Для этого мы используем деревья поведения Unreal Engine 5 и нашу систему стимуляции ИИ.

Subnautica 2 выйдет в 2026 году на ПК и Xbox Series X|S.