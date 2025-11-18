Руководитель Krafton использовал ChatGPT, чтобы попытаться уклониться от выплаты бонусов создателям Subnautica 2

Около студии Unknown Worlds, создателей Subnautica, разразился новый скандал. В предсудебном заявлении бывших руководителей команды утверждается: глава Krafton Чхан Хан Ким предпринимал отчаянные попытки избежать выплаты крупного бонуса, предусмотренного контрактом о поглощении студии. И, по словам юристов, Ким даже обращался к ChatGPT, надеясь найти лазейку, — но искусственный интеллект «посоветовал», что избежать выплаты будет крайне сложно.

Судебный спор тянется с июля 2025 года, когда три ключевые фигуры Unknown Worlds — дизайнер Чарли Кливленд, CEO Тед Гилл и сооснователь Макс Макгуайр — неожиданно покинули свои посты. Первоначально это было представлено как мирное расставание, однако позже стало ясно, что стороны вступили в жесткий конфликт. Krafton обвинила руководство студии в плохом состоянии Subnautica 2 и попытках выпустить игру преждевременно. Позднее компания сместила акцент на утверждения о якобы вводящих в заблуждение действиях основателей.

Новое заявление опровергает эти обвинения, утверждая, что Krafton была прекрасно осведомлена о состоянии проекта и во многих случаях поддерживала решения студии. В частности, по поводу упрёков Кливленду за работу над фильмом вместо игры, в документе говорится, что издатель фактически одобрял это.

Главная причина увольнения, согласно заявлению, — бонус, который Krafton обязалась выплатить создателям, если Subnautica 2 достигнет определённых показателей. Якобы Ким опасался, что выплата создаст впечатление, будто он переплатил за покупку Unknown Worlds, что «подорвёт его статус CEO». Именно поэтому он «одержимо искал» юридические способы избежать обязательств.

Юристы утверждают, что после консультаций с отделом корпоративного развития Ким пошёл дальше — обратился к ChatGPT. В документе указано, что переписка с ИИ якобы существовала, но Krafton позже заявила, что она «больше недоступна».

Сам издатель отвергает обвинения, называя их «отвлекающим маневром», и обвиняет бывших руководителей в уничтожении доказательств.

По данным заявления, когда стало ясно, что законный способ избежать бонуса отсутствует, Krafton инициировала внутренний «Проект X», цель которого — договориться с основателями об отсрочке релиза Subnautica 2 либо добиться контроля над студией силовым юридическим путём. В результате запуск игры в раннем доступе был перенесён на 2026 год, уже за пределы бонусного окна.

Ситуация вызывает резонанс не только из-за конфликта вокруг крупного релиза, но и из-за иронии: Krafton называет себя «AI-first компанией», но обращение её CEO к ИИ становится теперь частью юридического спора.