Состоялся запуск раннего доступа Subnautica 2 - продолжение культового подводного выживания уже доступно

Студия Unknown Worlds Entertainment официально выпустила Subnautica 2 в раннем доступе. Игра уже доступна на PC и Xbox Series X/S, включая сервис Xbox Game Pass. Разработчики называют проект самым масштабным в истории серии и первым полноценным продолжением оригинальной Subnautica.

События новой части разворачиваются на совершенно новой инопланетной планете с неизведанными океанами, биомами и существами. Одним из главных нововведений стала полноценная кооперативная игра — исследовать подводный мир теперь можно в компании до четырёх человек. При этом авторы подчёркивают, что одиночное прохождение по-прежнему остаётся основой игрового процесса.

В стартовую версию раннего доступа вошли первые сюжетные главы, несколько биомов, система строительства баз, новые транспортные средства и механики выживания. Также разработчики подтвердили, что Subnautica 2 создаётся на Unreal Engine 5, благодаря чему игра получила заметно более современную графику и улучшенную систему освещения.

Unknown Worlds Entertainment заявила, что ранний доступ продлится от двух до трёх лет. За это время игра получит новые регионы, существ, сюжетный контент, транспорт и дополнительные игровые системы. Все будущие обновления будут бесплатными для владельцев ранней версии.