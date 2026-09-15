Создатели Subnautica 2 окончательно списали собственный движок и были вынуждены резать графику на Unreal Engine 5

Полный переход студии Unknown Worlds на коммерческие технологии сторонних разработчиков сопровождается болезненными компромиссами и окончательным отказом от собственного технологического наследия. Креативный медиа-продюсер компании Скотт Макдональд в детальном интервью для канала Doktor Weedus подтвердил, что проприетарный движок Spark Engine, на котором когда-то базировался тактический сетевой боевик Natural Selection 2, официально отправлен на бессрочную заморозку в облачном архиве. Главный архитектор и создатель этой платформы Макс Макгуайр уже покинул студию, в результате чего коллектив полностью связал свое будущее с экосистемой Unreal Engine 5.

Подобная смена технологического курса поставила крест и на привычных для студии хардкорных проектах. Обсуждения потенциальной Natural Selection 3 неоднократно возникали внутри команды, однако ни один концепт так и не добрался до стадии полноценного производства. Макдональд подчеркнул, что в современных рыночных условиях узконаправленные сетевые шутеры с высоким порогом входа практически не имеют шансов на коммерческий успех, поэтому гипотетическое продолжение потребовало бы радикального упрощения механик в угоду максимально широкой аудитории.

Впрочем, ставка на готовые возможности Unreal Engine 5 при создании Subnautica 2 также не уберегла разработчиков от серьезных производственных потрясений. Обилие новейших графических функций вроде Nanite и Lumen едва не разрушило привычную атмосферу океанического приключения. Примерно полтора года назад студия полностью переделала стартовую локацию с коралловыми рифами, доведя геометрическую детализацию до экстремальных значений, но результат оказался плачевным. Окружение превратилось в перегруженную визуальным шумом массу, а ориентироваться в воде стало попросту невозможно.

Авторам пришлось спешно и намеренно откатывать часть визуальных улучшений назад, чтобы вернуть картинке базовую читаемость и сохранить узнаваемый дух классических частей серии. Дополнительной головной болью стал полный запрет на прямой перенос кода с Unity, где создавались первые две игры. Все механики взаимодействия с водой, физику погружения и управляемость модульного транспорта пришлось программировать с чистого листа, пытаясь воспроизвести старые ощущения в чуждом для студии программном каркасе.

Технологический скачок немедленно отразился на системных требованиях и аппетитах клиента, чей размер подскочил до 15 ГБ против 7 ГБ у оригинальной выживалки. Макдональд открыто признал, что на текущем этапе раннего доступа игра демонстрирует наихудшую производительность за все время своего существования. Разработчикам уже пришлось экстренно перерабатывать эпический профиль настроек в недавних хотфиксах, поскольку игроки на компьютерах средней мощности выкручивали графику на максимум и сразу же сталкивались с тяжелыми просадками кадровой частоты.

В студии планируют постепенно оптимизировать рендеринг воды и геометрию на протяжении нескольких лет вплоть до достижения релизной версии 1.0, окончательно оставив эксперименты с собственным программным кодом в далеком прошлом.