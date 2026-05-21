Создатели Subnautica 2 подтвердили, что игра преодолела отметку в 4 миллиона проданных копий

Компания Unknown Worlds сегодня объявила, что Subnautica 2 превысила отметку в 4 миллиона проданных копий по всему миру после запуска раннего доступа 14 мая.

Ранее Subnautica 2 превысила 1 миллион проданных копий на старте и более 2 миллионов проданных копий в течение первых 12 часов. Всего через пять дней после релиза игра преодолела отметку в 4 миллиона проданных копий по всему миру. Пиковое количество одновременно играющих пользователей в Steam достигло более 467 000. В настоящее время Subnautica 2 имеет рейтинг «Очень позитивный» в Steam, с 91% положительных отзывов из более чем 73 000.

Unknown Worlds также сообщила, что будущие обновления в рамках раннего доступа будут продолжать учитывать отзывы игроков. Планируемые изменения включают в себя изменения в агрессии существ и дальности обнаружения, а также улучшения инструментов выживания и общего игрового процесса.

Исполнительный продюсер Subnautica 2 Фернандо Мело сказал:

Мы невероятно благодарны за отклик игроков со всего мира . Видеть, как миллионы игроков погружаются в этот новый мир во время раннего доступа, стало невероятным моментом для нашей команды. Отзывы сообщества продолжают формировать будущее Subnautica 2, и мы рады продолжать создавать игру вместе с нашими игроками.