Создатели Subnautica 2 раскрыли причины отказа от боевой системы

После выхода Subnautica 2 в раннем доступе одной из самых обсуждаемых тем стало решение Unknown Worlds не давать игрокам возможности убивать хищных существ. На фоне критики ведущий дизайнер проекта Энтони Гальегос решил объяснить позицию студии и развеять некоторые заблуждения.

По словам разработчика, многие ошибочно решили, что создатели намеренно делают «игру про пацифизм» или выступают против насилия в видеоиграх. Однако это не соответствует действительности.

«Люди немного неправильно поняли причины этого решения. Некоторые считают, что мы делаем игру о пацифизме или что наша студия выступает против насилия. Это не так», — заявил Гальегос.

Он напомнил, что основатели Unknown Worlds начинали с модификаций для Half-Life и создавали проекты, построенные на сражениях с инопланетянами. Решение отказаться от убийства существ в Subnautica связано не с идеологией, а с особенностями игрового дизайна.

По словам Гальегоса, разработчики хотят, чтобы игрок чувствовал себя частью экосистемы, а не её хозяином.

«Мы не хотим создавать ощущение, что игрок доминирует над этим миром. Основная идея игры — научиться сосуществовать с окружающей средой», — объяснил он.

Второй причиной стала атмосфера постоянной опасности. Разработчики вдохновлялись такими играми, как SOMA и Alien: Isolation, где угроза сохраняется именно потому, что игрок не может просто устранить источник опасности.

«Если дать возможность сражаться, игроки быстро освоят даже самый неудобный бой. Гораздо проще уничтожить всех врагов и спокойно перемещаться по локации, чем постоянно испытывать напряжение», — отметил дизайнер.

При этом студия не собирается оставлять игроков без способов защиты. В будущих обновлениях появятся дополнительные механики, позволяющие отпугивать или отвлекать опасных существ. Среди рассматриваемых идей — специальные кормушки, благодаря которым некоторые хищники смогут потерять интерес к персонажу.

Несмотря на споры вокруг этой механики, запуск Subnautica 2 оказался крайне успешным. С момента выхода в раннем доступе 14 мая игра разошлась тиражом более 4 миллионов копий и привлекла сотни тысяч игроков одновременно в Steam.