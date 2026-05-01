Стали известны системные требования Subnautica 2

Студия Unknown Worlds опубликовала полный список системных требований к Subnautica 2. Игра готовится к релизу 14 мая и сразу получила довольно широкий диапазон конфигураций — от относительно доступных до крайне требовательных.

На минимальных настройках, рассчитанных на 1080p и 30 FPS, игрокам будет достаточно видеокарты уровня GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT. Также потребуется процессор класса Intel Core i5-8400 или Ryzen 5 2600 и 12 ГБ оперативной памяти.

Рекомендованная сборка рассчитана уже на 1440p при 60 FPS. Здесь требования заметно выше: RTX 3070 или RX 6700 XT, процессоры уровня i7-13700 или Ryzen 7 7700X и 16 ГБ ОЗУ.

Для максимальных настроек предусмотрено сразу два «ультра»-режима. Первый — для 1440p/60 FPS — требует RTX 4070 или RX 6900 XT и 32 ГБ памяти. Второй, самый тяжёлый вариант, рассчитан на 4K при 60 FPS и предполагает использование RTX 5070 Ti или RX 7900 XTX вместе с топовыми процессорами вроде i9-14900K или Ryzen 9 7900X3D.

Разработчики отдельно подчеркнули, что игра находится в стадии активной оптимизации. В рамках раннего доступа системные требования могут измениться, так как команда планирует дополнительно улучшать производительность.