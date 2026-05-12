ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8 194 оценки

Стало известно точное время запуска раннего доступа Subnautica 2

IKarasik IKarasik

Разработчики из Unknown Worlds Entertainment раскрыли точное время старта раннего доступа Subnautica 2. Игра станет доступна 14 мая в 20:00 по московскому времени.

Глобальный запуск пройдет одновременно во всех регионах. Вот несколько ключевых часовых поясов:

  • Москва — 20:00, 14 мая
  • Лондон — 16:00, 14 мая
  • Нью-Йорк — 11:00, 14 мая
  • Токио — 00:00, 15 мая

На старте раннего доступа игра выйдет только на PC и Xbox Series X|S. Версии для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 пока не подтверждены.

Несмотря на статус раннего доступа, в игре сразу будет доступен кооперативный режим. При этом авторы подчеркивают, что основной упор по-прежнему сделан на одиночное прохождение и исследование подводного мира.

17
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Gideon Inc

а почему написано "Москва — 20:00, 14 мая" ? на картинке Москвы вообще нет, а время от Берлина у нас на час отличается то есть 18 часов получается ?

3
rujurist

Не каких иллюзий и надежд не питаю, ибо доить одно и то же далеко не у всех получается. Хорошо, что по геймпассу доступна.

BADR007

Дорого для раннего доступа стоит....