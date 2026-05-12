Стало известно точное время запуска раннего доступа Subnautica 2

Разработчики из Unknown Worlds Entertainment раскрыли точное время старта раннего доступа Subnautica 2. Игра станет доступна 14 мая в 20:00 по московскому времени.
Глобальный запуск пройдет одновременно во всех регионах. Вот несколько ключевых часовых поясов:
- Москва — 20:00, 14 мая
- Лондон — 16:00, 14 мая
- Нью-Йорк — 11:00, 14 мая
- Токио — 00:00, 15 мая
На старте раннего доступа игра выйдет только на PC и Xbox Series X|S. Версии для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 пока не подтверждены.
Несмотря на статус раннего доступа, в игре сразу будет доступен кооперативный режим. При этом авторы подчеркивают, что основной упор по-прежнему сделан на одиночное прохождение и исследование подводного мира.
а почему написано "Москва — 20:00, 14 мая" ? на картинке Москвы вообще нет, а время от Берлина у нас на час отличается то есть 18 часов получается ?
Не каких иллюзий и надежд не питаю, ибо доить одно и то же далеко не у всех получается. Хорошо, что по геймпассу доступна.
Дорого для раннего доступа стоит....