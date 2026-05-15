Subnautica 2 феноменально стартовала: 2 миллиона копий за 12 часов и абсолютное доминирование на Twitch

Запуск Subnautica 2 оказался настолько мощным, что игра буквально за одну ночь превратилась в новый феномен Steam и Twitch. Студия Unknown Worlds Entertainment сообщила, что продажи сиквела превысили 2 миллиона копий всего за 12 часов после выхода в раннем доступе на PC и Xbox Series X/S. При этом пиковая аудитория на Twitch достигла 413 тысяч зрителей, а сама игра возглавила глобальные чарты Steam сразу в нескольких странах.

Для серии это по-настоящему гигантский скачок. Пиковый онлайн превысил 651 тысячу игроков на всех платформах, а только в Steam одновременно играло более 467 тысяч человек — почти в девять раз больше рекорда оригинальной Subnautica. И это особенно впечатляет для проекта, который остаётся не шутером-сервисом, а довольно медитативным survival-приключением без привычной агрессии и PvP.

Игроки встретили проект крайне тепло: рейтинг в Steam держится на уровне 92% положительных отзывов. Хвалят практически всё — графику на Unreal Engine 5, атмосферу новой планеты, переработанное строительство баз и кооператив на четырёх человек. Последний вообще выглядит как одна из главных причин взрывной популярности игры: фанаты годами мечтали исследовать океаны Subnautica вместе с друзьями.

Особенно любопытно, что успех Subnautica 2 произошёл на фоне продолжающегося конфликта между основателями студии и издателем KRAFTON. Судебная тяжба вокруг прав и управления компанией могла серьёзно ударить по разработке, однако на релизе это почти не сказалось. Скорее наоборот — игра сейчас выглядит как редкий пример сиквела, который не пытается сломать формулу ради трендов, а аккуратно развивает всё, за что фанаты полюбили оригинал. И судя по стартовым цифрам, именно этого аудитория и ждала.