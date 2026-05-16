ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Научная фантастика , Кооператив
8.1 221 оценка

Subnautica 2 на Xbox впечатляет стабильной работой и качественной графикой на Unreal Engine 5

IKarasik IKarasik

Новый проект Subnautica 2 приятно удивил игроков и журналистов благодаря оптимизации на консолях Xbox. Первые тесты показали, что игра уверенно держит 60 кадров в секунду на Xbox Series X, при этом визуальная составляющая остаётся на высоком уровне даже в производительном режиме.

Один из обозревателей отметил, что ожидал ощутимого падения качества графики при 60 fps, однако реальность оказалась куда приятнее. Subnautica 2 была названа одной из самых красивых и плавных игр на Unreal Engine 5 среди релизов для консолей.

Аналитики Fuzion Xbox Testing подтвердили стабильные 60 fps на старшей консоли. Для Xbox Series S показатели скромнее — примерно 30–40 кадров в секунду, что частично связано с аппаратными ограничениями платформы.

Разработчики подчеркнули, что игра находится на стадии раннего доступа, который продлится около двух лет, и по ходу обновлений планируют улучшать производительность на младшей консоли, а также внедрить полноценный 60 fps режим.

Консоли
8
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
AristocraticWhitman
качественной графикой

Смешная шутка

7
KoreanLoki

Больше этот кал уже ничем удивить не может. Всем спасибо за денежки, все свободны

6
YouTube_GamesTezi

Ой, а что это такое, получается, что когда разработчик работает над оптимизацией, то UE5 оказывается не тормозящим генератором фризов.

4
БЕДМЕН

не могу опубликовать пост, думал не могу опубликовать пост потому как источник зарубежный и хакнутый, скопировал тупо тему про рейзик все ровно не дали почему?

Кемпритдж

Икс бокс х ,топ!