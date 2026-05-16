Subnautica 2 на Xbox впечатляет стабильной работой и качественной графикой на Unreal Engine 5

Новый проект Subnautica 2 приятно удивил игроков и журналистов благодаря оптимизации на консолях Xbox. Первые тесты показали, что игра уверенно держит 60 кадров в секунду на Xbox Series X, при этом визуальная составляющая остаётся на высоком уровне даже в производительном режиме.

Один из обозревателей отметил, что ожидал ощутимого падения качества графики при 60 fps, однако реальность оказалась куда приятнее. Subnautica 2 была названа одной из самых красивых и плавных игр на Unreal Engine 5 среди релизов для консолей.

Аналитики Fuzion Xbox Testing подтвердили стабильные 60 fps на старшей консоли. Для Xbox Series S показатели скромнее — примерно 30–40 кадров в секунду, что частично связано с аппаратными ограничениями платформы.

Разработчики подчеркнули, что игра находится на стадии раннего доступа, который продлится около двух лет, и по ходу обновлений планируют улучшать производительность на младшей консоли, а также внедрить полноценный 60 fps режим.