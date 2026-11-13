Subnautica 2 показали создание подводных биомов инопланетного мира

Unknown Worlds Entertainment показала, как создаёт подводные локации для Subnautica 2 — приключенческой игры на выживание. Видео демонстрирует работу дизайнеров, ранние прототипы биомов, их превращение в полноценные миры и особенности разных окружений.

Разработчики рассказывают, как формируется облик нового инопланетного мира и какие детали делают его глубины уникальными. Игрокам предстоит исследовать океан, раскрывать его тайны, строить базы и создавать снаряжение.

Subnautica 2 поддерживает одиночное прохождение и кооператив для команды друзей. Игра уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.