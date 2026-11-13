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Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Научная фантастика , Кооператив
7.9 363 оценки

Subnautica 2 показали создание подводных биомов инопланетного мира

GameTrailers GameTrailers

Unknown Worlds Entertainment показала, как создаёт подводные локации для Subnautica 2 — приключенческой игры на выживание. Видео демонстрирует работу дизайнеров, ранние прототипы биомов, их превращение в полноценные миры и особенности разных окружений.

Разработчики рассказывают, как формируется облик нового инопланетного мира и какие детали делают его глубины уникальными. Игрокам предстоит исследовать океан, раскрывать его тайны, строить базы и создавать снаряжение.

Subnautica 2 поддерживает одиночное прохождение и кооператив для команды друзей. Игра уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.

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