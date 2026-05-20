Subnautica 2 получает первый хотфикс и обещает изменения в условиях пользовательского соглашения

Разработчики Subnautica 2 из студии Unknown Worlds выпустили первый хотфикс для своей игры, появившейся в раннем доступе на прошлой неделе. Патч решает ряд проблем, о которых сообщили игроки, включая ошибки запуска на видеокартах AMD и редкие сбои, связанные с функцией Ping.

Особое внимание команда уделила вопросам конфиденциальности и сбору данных. Аналитика теперь активируется только после согласия с условиями использования, а объём данных, отправляемых на серверы, уменьшен. Игроки могут полностью отключить сбор аналитики через меню настроек.

Разработчики также сообщили, что в ближайшем будущем выйдут уточнения к условиям пользовательского соглашения и FAQ, отвечающие на возникшие вопросы сообщества. Несмотря на массовую положительную реакцию пользователей и более двух миллионов проданных копий за первые 12 часов, студия продолжает активно работать над улучшением игры.