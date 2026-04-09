Subnautica 2 получит официальную русскую локализацию

На страничке Subnautica 2 в Steam появилась поддержка русского языка. Разработчики добавили текстовую локализацию, переведя интерфейс и субтитры, лишив русскоязычных пользователей удовольствия играть с нейросетевым переводом.

Несмотря на возникшие проблемы внутри команды, а так же конфликт Теда Гилла (генерального директора Unknown Worlds Entertainment) и издателя Krafton, выход продолжения подводного выживача все еще планируется в мае этого года. Релиз не бдет полноценным — Subnautica 2 выйдет в раннем доступе.

Сюжетно игра не будет продолжением первой части и расскажет отельную историю о не самой удачной экспедиции по исследованию нового мира. Из интересного: в Subnautica 2 планируется полноценный мультиплеер с кооперативным выживанием, исследованием и постройкой базы.

На данный момент локализация касается именно текстовой части — озвучка остаётся на оригинальном языке. Тем не менее даже такой шаг значительно упрощает освоение игры и делает её более дружелюбной для русскоязычного сообщества.