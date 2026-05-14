Subnautica 2 появится в GeForce Now одновременно с запуском раннего доступа

Разработчики из Unknown Worlds подтвердили, что Subnautica 2 будет доступна в облачном сервисе Nvidia GeForce Now уже в день выхода раннего доступа — 14 мая.
Об этом студия сообщила в соцсетях всего за сутки до релиза, уточнив, что игра появится на платформе одновременно с версиями для Steam, Epic Games Store и Microsoft через Game Pass.
Ранний доступ на старте будет доступен только на ПК и Xbox, тогда как версии для консолей PlayStation ожидаются позже. Такой подход уже использовался в предыдущих частях серии.
В отличие от оригинала, новая часть делает шаг вперёд в сторону кооператива — теперь выживать на чужой планете можно в компании до трёх игроков. При этом игра сохраняет основу серии: исследование, сбор ресурсов и борьбу за выживание в опасной среде.
Интерес к проекту остаётся высоким — Subnautica 2 уже собрала миллионы добавлений в список желаемого, а разработчики рассчитывают активно развивать игру по мере прохождения стадии раннего доступа.
Пытаюсь найти 10 отличий, нужно плыть дальше и глубже. От графики ждал гораздо большего
Что то на виндовс 11 не запускается установка игры, пробовал портабл версию, так она вообще пишет система не расчитана на эту игру. Странно только не давно собрал систему на am5 amd 9900 3d, мать asus apex x870e и Видюха asus astral 5080 oc.