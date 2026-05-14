Subnautica 2 появится в GeForce Now одновременно с запуском раннего доступа

Разработчики из Unknown Worlds подтвердили, что Subnautica 2 будет доступна в облачном сервисе Nvidia GeForce Now уже в день выхода раннего доступа — 14 мая.

Об этом студия сообщила в соцсетях всего за сутки до релиза, уточнив, что игра появится на платформе одновременно с версиями для Steam, Epic Games Store и Microsoft через Game Pass.

Ранний доступ на старте будет доступен только на ПК и Xbox, тогда как версии для консолей PlayStation ожидаются позже. Такой подход уже использовался в предыдущих частях серии.

В отличие от оригинала, новая часть делает шаг вперёд в сторону кооператива — теперь выживать на чужой планете можно в компании до трёх игроков. При этом игра сохраняет основу серии: исследование, сбор ресурсов и борьбу за выживание в опасной среде.

Интерес к проекту остаётся высоким — Subnautica 2 уже собрала миллионы добавлений в список желаемого, а разработчики рассчитывают активно развивать игру по мере прохождения стадии раннего доступа.