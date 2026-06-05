Subnautica 2 продана тиражом в 5 млн копий, значительно превзойдя показатели своей предшественницы

С момента запуска 14 мая в Steam и Epic Games Store продажи Subnautica 2 резко выросли, несмотря на ранний доступ. Будучи самой желанной игрой в Steam до запуска, эта игра о выживании в воде стала огромным успехом для разработчика Unknown Worlds Entertainment.

Согласно данным известной аналитической компании Alinea Analytics, Subnautica 2 стала самой продаваемой игрой в Steam за май, обогнав Forza Horizon 6.

Хотя Forza превзошла игру по доходам, Subnautica 2 продала более чем вдвое больше копий. По данным, с 14 мая было продано 5 миллионов копий игры в жанре выживания, в то время как Forza — 2,5 миллиона копий с момента выхода в ранний доступ 15 мая. На момент написания статьи валовой доход от игры Unknown Worlds оценивается в 122 миллиона долларов.

Ещё более впечатляюще, Subnautica 2 значительно опережает первую часть по темпам продаж. Оригинальная игра вышла в январе 2018 года, но потребовалось два года, чтобы продать пять миллионов копий, и этот рубеж был преодолён в январе 2020 года.

В феврале издатель оригинальной серии, компания Krafton, которая больше не издаёт серию после судебного иска, подтвердила, что серия продала более 18,5 миллионов копий на ПК и консолях. Эта цифра включала продажи оригинальной игры, а также ее отдельного дополнения Below Zero. Теперь эта цифра превышает 23,5 миллиона, не считая неподтверждённых дополнительных продаж первых двух игр.

В настоящее время Subnautica 2 доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, а также через Nvidia GeForce Now. Планируется, что игра выйдет на консолях в будущем.