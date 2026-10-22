Subnautica 2 раскрывает историю колонистов и прошлое Аксума в новом обновлении

Unknown Worlds представила взгляд разработчиков на создание сюжета Subnautica 2 — подводного приключения на выживание. Ролик посвящён истории колонистов, прошлому Аксума, исследованию мира и связи обновления с Левиафаном-Сборщиком.

Авторы хотят, чтобы игроки собирали сюжет воедино самостоятельно, изучая глубины новой инопланетной планеты. В грядущем контенте продолжится история колонистов и появятся новые детали о событиях прошлого.

Subnautica 2 уже доступна в раннем доступе. Играть можно в одиночку или в кооперативе до четырёх человек, строя базы и создавая снаряжение для выживания.