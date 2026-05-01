Subnautica 2 создаётся без генеративного ИИ, несмотря на курс Krafton на приоритет искусственного интеллекта

Студия Unknown Worlds заявила, что при разработке Subnautica 2 полностью отказалась от использования генеративного искусственного интеллекта. Это решение принято вопреки стратегии материнской компании Krafton, которая позиционирует себя как бизнес с приоритетом искусственного интеллекта.

Представитель команды Скотт Макдональд подчеркнул, что весь контент создаётся традиционным способом — вручную специалистами студии. При этом в игре всё же применяется классический игровой ИИ, отвечающий за поведение существ и внутриигровые системы, однако генеративные технологии для создания графики, кода или звука не используются.

По словам разработчиков, внедрение подобных инструментов рассматривалось, но в итоге было отклонено, поскольку не соответствует рабочему процессу и творческому подходу команды. При этом студии предоставлялась свобода выбора — использовать такие решения или отказаться от них.

Ранее курс Krafton на активное внедрение ИИ вызывал вопросы у игроков, особенно на фоне внутренних разногласий вокруг проекта. Теперь же разработчики стремятся развеять сомнения и подтвердить, что Subnautica 2 создаётся без участия генеративных алгоритмов.