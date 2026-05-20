Subnautica 2 устроила самый настоящий шторм в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 12 по 19 мая 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Запуск Subnautica 2 оказался именно тем редким случаем, когда ранний доступ не отпугнул игроков, а наоборот — подогрел ажиотаж до предела. Новый подводный «выживач» от Unknown Worlds стартовал настолько мощно, что всего за 12 часов разошёлся тиражом в 2 миллиона копий, а онлайн в Steam превысил впечатляющие 467 тысяч человек одновременно. Для жанра survival это уже уровень крупнейших релизов последних лет.

На фоне такого успеха игра мгновенно возглавила свежий чарт продаж Steam среди платных проектов. Причём даже наличие в Game Pass не помешало продажам — ситуация, которая ещё раз показывает, насколько сильной остаётся любовь аудитории к серии. Похоже, игроки готовы покупать Subnautica не только ради доступа, но и просто чтобы поддержать проект, который за годы стал почти культовым.

Интересно и то, что успех сиквела буквально потянул за собой всю франшизу. Оригинальная Subnautica благодаря скидке в 75% резко ворвалась в топ продаж Steam и заняла третье место чарта. Следом в десятке оказалась и Subnautica: Below Zero. Для серии это выглядит как второе рождение — примерно так же когда-то «Ведьмак 3» снова взлетел после успеха сериала Netflix.

На втором месте дебютировала Forza Horizon 6, которая уже называют самым успешным релизом Xbox Game Studios в Steam. Ниже расположились Diablo IV, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и Battlefield 6.

Особенно любопытно, что Subnautica 2 добилась такого результата без агрессивного маркетинга уровня AAA-гигантов. Игра делает ставку на атмосферу, исследование и чувство неизвестности — то, чего современным блокбастерам часто не хватает. Судя по первым отзывам игроков, разработчики не стали ломать формулу оригинала, а аккуратно расширили её, добавив больше масштабов, кооператива и новых опасностей в глубинах океана.

Похоже, перед нами один из самых громких запусков 2026 года — и отличный пример того, как правильно развивать любимую фанатами серию, не превращая её в бездушный конвейер.