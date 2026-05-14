Subnautica 2 ворвалась в Steam с онлайном в более чем 400 тыс игроков

Спустя более семи лет после выхода оригинальной Subnautica, игроки наконец-то могут погрузиться в следующую главу серии. Subnautica 2 официально запущена в раннем доступе Steam, а также в режиме Game Preview на Xbox Series X|S.

Несмотря на то, что выход игры состоялся чуть меньше часа назад, ажиотаж огромный. По данным SteamDB, Subnautica 2 уже привлекла 426 тыс игроков онлайн и их число продолжает расти.

Subnautica 2 переносит игроков в совершенно новый инопланетный океанический мир после катастрофической колониальной миссии с участием корабля CICADA. Оказавшись вдали от безопасного места и подгоняемые подозрительно настойчивой системой ИИ, игроки должны выжить, исследовать и выяснить, что именно пошло не так под поверхностью.