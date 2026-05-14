Subnautica 2 ворвалась в Steam с онлайном в более чем 400 тыс игроков

Спустя более семи лет после выхода оригинальной Subnautica, игроки наконец-то могут погрузиться в следующую главу серии. Subnautica 2 официально запущена в раннем доступе Steam, а также в режиме Game Preview на Xbox Series X|S.
Несмотря на то, что выход игры состоялся чуть меньше часа назад, ажиотаж огромный. По данным SteamDB, Subnautica 2 уже привлекла 426 тыс игроков онлайн и их число продолжает расти.
Subnautica 2 переносит игроков в совершенно новый инопланетный океанический мир после катастрофической колониальной миссии с участием корабля CICADA. Оказавшись вдали от безопасного места и подгоняемые подозрительно настойчивой системой ИИ, игроки должны выжить, исследовать и выяснить, что именно пошло не так под поверхностью.
Это шутка или людям играть не во что?
Дети все не наигрались в это дерьмо мультяшное. Делали бы там упор на реалистичность подводного мира то другой разговор был бы
К сожалению игра очередной повесточный мусор. О том что они будут ориентироваться на сою было понятно еще в Below Zero, но тут прям совсем больно всё это видеть. Уровень повесточности запредельный.
Геймеры устали от такого. Да, у игры сейчас отличный продажи из-за инерции воспоминаний о первой части, но смогут ли они удержать этих игроков в игре? Смогут ли они оставить такой же след в истории, как первая часть? Будет ли кто-то играть в эту игру через месяц?
Сильно сомневаюсь. Это не то что нужно геймерами.
Побила рекорд фореста 2 , который стим положил на релизе, там было 410к, но не смотря на оптимизацию и контент, все хвалят в стиме, я же тока вечером с женой буду играть, ждем теперь форест 3!
Ого! Неожидал что в Стиме столько водолазов и пуковдыхов.