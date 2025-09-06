ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8.1 130 оценок

Subnautica 2 возглавила чарт самых ожидаемых игр Steam, заняв место Hollow Knight: Silksong

AceTheKing AceTheKing

Subnautica 2 возглавила чарт самых ожидаемых игр Steam, заняв место Hollow Knight: Silksong, которая наконец вышла и уже показала впечатляющие результаты.

Теперь лидерство перешло к Subnautica 2 - закономерный результат, учитывая успех первой части и интерес к сеттингу выживания в инопланетном океане. При этом судебный конфликт на $250 миллионов между бывшими разработчиками и издателем Krafton, похоже, никак не снизил интерес игроков к игре.

Ранний доступ Subnautica 2 планируется запустить в первой половине 2026 года.

6
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ивасик

Субнаутика, как я понял, превращается из выживалки в ужастик.

Этого бы не хотелось.