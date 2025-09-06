Subnautica 2 возглавила чарт самых ожидаемых игр Steam, заняв место Hollow Knight: Silksong, которая наконец вышла и уже показала впечатляющие результаты.

Теперь лидерство перешло к Subnautica 2 - закономерный результат, учитывая успех первой части и интерес к сеттингу выживания в инопланетном океане. При этом судебный конфликт на $250 миллионов между бывшими разработчиками и издателем Krafton, похоже, никак не снизил интерес игроков к игре.

Ранний доступ Subnautica 2 планируется запустить в первой половине 2026 года.