Subnautica 2 возглавила чарт самых ожидаемых игр Steam, заняв место Hollow Knight: Silksong, которая наконец вышла и уже показала впечатляющие результаты.
Теперь лидерство перешло к Subnautica 2 - закономерный результат, учитывая успех первой части и интерес к сеттингу выживания в инопланетном океане. При этом судебный конфликт на $250 миллионов между бывшими разработчиками и издателем Krafton, похоже, никак не снизил интерес игроков к игре.
Ранний доступ Subnautica 2 планируется запустить в первой половине 2026 года.
Субнаутика, как я понял, превращается из выживалки в ужастик.
Этого бы не хотелось.