Subnautica 2 возглавила список самых желаемых игр 2026 года в Steam

Subnautica 2 стала лидером по количеству добавлений в список желаемого среди будущих релизов 2026 года на платформе Steam, опередив даже такие громкие тайтлы, как Forza Horizon 6 и Resident Evil Requiem.

Согласно исследованию аналитической компании Alinea Analytics, более 3,8 миллиона игроков включили Subnautica 2 в свои списки желаемого. Для сравнения, Forza Horizon 6 занимает второе место с 2,6 миллионами, а Resident Evil Requiem замыкает тройку лидеров с 2,5 миллионами добавлений.

В отличие от Forza Horizon 6 и Resident Evil Requiem, которые уже собрали около 250 000 и 220 000 предзаказов соответственно, Subnautica 2 пока недоступна для предзаказа. Тем не менее, аналитики отмечают, что высокий интерес неудивителен: оригинальная Subnautica продалась тиражом 15 миллионов копий, а самостоятельное дополнение Below Zero близко к отметке 5 миллионов, при этом Steam остаётся основным рынком для серии.

Исследователи также обращают внимание на длительное присутствие игры в магазине: Subnautica 2 можно было добавлять в список желаемого с 2024 года, что сыграло важную роль в её лидерстве. При этом остаётся любопытным, окажет ли влияние на интерес игроков продолжающийся юридический спор между владельцем IP, Krafton, и сооснователями студии-разработчика Unknown Worlds.

Несмотря на это, аналитики не прогнозируют бойкота или снижения интереса — Subnautica 2 продолжает оставаться одной из самых ожидаемых игр года, а её релиз наверняка станет заметным событием для поклонников подводных приключений.