Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8 177 оценок

Subnautica 2 выйдет в раннем доступе 14 мая

monk70 monk70

Несмотря на юридический спор между разработчиком Unknown Worlds и издателем Krafton, Subnautica 2 скоро выйдет в ранний доступ. Релиз намечен на 14 мая для ПК и Xbox Series X|S.

Цена составит 30 долларов, хотя неясно, повысится ли эта она в будущем. Те, кто приобретёт игру в период раннего доступа, конечно же, сохранят доступ к игре навсегда, включая обновления и контент, выпущенные после запуска версии 1.0, когда бы это ни произошло.

У нас также есть ответ относительно ситуации с издательством игры. Хотя Krafton недавно была удалена из списка издателей на странице игры в Steam, она будет соиздателем игры вместе с Unknown Worlds, как сообщило издание Polygon.

SaintsEagle

после всех этих скандалов повезло что игра таки выходит)
Правда ранний доступ не радует

Sevasibor

Пошли они в очко со своим ранним доступом, могли и релиз сделать

Vetrjak
Dixon_V

Красиво но хотелось бы полноценный геймплей увидеть а не отрывки из дневников