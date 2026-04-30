Subnautica 2 выйдет в раннем доступе 14 мая

Несмотря на юридический спор между разработчиком Unknown Worlds и издателем Krafton, Subnautica 2 скоро выйдет в ранний доступ. Релиз намечен на 14 мая для ПК и Xbox Series X|S.

Цена составит 30 долларов, хотя неясно, повысится ли эта она в будущем. Те, кто приобретёт игру в период раннего доступа, конечно же, сохранят доступ к игре навсегда, включая обновления и контент, выпущенные после запуска версии 1.0, когда бы это ни произошло.

У нас также есть ответ относительно ситуации с издательством игры. Хотя Krafton недавно была удалена из списка издателей на странице игры в Steam, она будет соиздателем игры вместе с Unknown Worlds, как сообщило издание Polygon.