Subnautica 2 выйдет в раннем доступе уже в мае

Студия Unknown Worlds Entertainment объявила, что Subnautica 2 станет доступна в раннем доступе в мае. Игра появится на ПК через ранний доступ в Steam и Epic Games Store, а также на Xbox Series X|S в рамках программы Game Preview.

Глава студии Стив Папутсис поблагодарил разработчиков за проделанную работу и отметил, что за последние месяцы команда значительно продвинулась в создании проекта. По его словам, разработчики уверены, что достигли стадии, на которой игру можно показать игрокам и продолжить развитие вместе с сообществом.

Дополнительное время после переноса релиза позволило расширить игру: в проект добавили новые сюжетные главы, биомы, существ и другие элементы. Недавно Subnautica 2 также успешно прошла контрольную проверку издателя Krafton, после чего было принято решение готовить игру к запуску в раннем доступе.

Папутсис также прокомментировал возвращение Теда Гилла на пост генерального директора студии. Он отметил, что команда рассчитывает на сотрудничество с ним для успешного запуска проекта и плавного перехода к следующему этапу разработки.

Возвращение Гилла произошло после решения суда, который признал его увольнение и увольнение сооснователей студии необоснованным. Теперь руководство студии рассчитывает сосредоточиться на главной задаче — выпуске Subnautica 2 и дальнейшей работе над игрой вместе с игроками.

Интерес к проекту уже очень высок: по данным сервисов отслеживания, Subnautica 2 входит в число самых ожидаемых игр в Steam и обгоняет по количеству добавлений в список желаемого ряд крупных будущих релизов.