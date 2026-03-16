Суд обязал Krafton восстановить главу Unknown Worlds, вернуть доступ к Steam и разрешить запуск Subnautica 2

В прошлом году руководители Unknown Worlds Тед Гилл, Чарли Кливленд и Макс Макгуайр были уволены компанией Krafton за «отсутствие лидерских качеств». Трое быстро подали иск против издателя, обвинив его в организации их ухода и задержке Subnautica 2, чтобы избежать выплаты бонуса командам в размере 250 миллионов долларов.
Трое мужчин добивались восстановления в должности в студии, и судья только что вынес решение в пользу Теда Гилла. Он «настоящим восстанавливается в должности генерального директора Unknown Worlds». Судья постановил, что Krafton «нарушила Закон об охране окружающей среды (EPA), уволив ключевых сотрудников без уважительной причины и неправомерно взяв под оперативный контроль Unknown Worlds».
Гилл получит доступ к платформе Steam, и Krafton больше не разрешается «препятствовать полномочиям Гилла в отношении запуска раннего доступа к Subnautica 2». Что касается вышеупомянутого бонуса, срок его действия продлён до 15 сентября 2026 года, и соучредители даже имеют «договорное право продлить его» до 15 марта 2027 года.
