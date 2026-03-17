Судья раскритиковала Krafton за использование ChatGPT при разработке стратегии в конфликте вокруг Subnautica 2

Судебное разбирательство между издателем Krafton и руководителями студии Unknown Worlds, работающей над Subnautica 2, раскрыло необычные подробности корпоративного конфликта. Как следует из решения суда, глава компании Ким Чхан-хан активно обращался к ChatGPT за советами о том, как действовать в спорной ситуации.

По материалам дела, отношения между издателем и руководством студии ухудшились накануне планируемого выхода игры в раннем доступе. Внутренние финансовые прогнозы показывали, что проект может принести достаточно прибыли, чтобы активировать выплаты бонусов разработчикам на сумму около 250 миллионов долларов. Опасаясь таких обязательств, руководство Krafton начало искать способы пересмотреть условия сделки.

Судья отметила, что Ким Чхан-хан использовал ChatGPT для получения рекомендаций о дальнейших шагах. В частности, бот предложил сформировать специальную рабочую группу под названием Project X, задачей которой было либо добиться нового соглашения с разработчиками, либо установить полный контроль над студией.

В документах также говорится, что ИИ подготовил план действий на случай провала переговоров, включая стратегию давления и различные сценарии развития конфликта. По словам судьи, компания в значительной степени следовала этим рекомендациям в течение последующего месяца.

В итоге суд постановил восстановить в должности бывшего генерального директора студии Теда Гилла и раскритиковал методы, использованные руководством издателя в ходе конфликта. В решении отдельно подчеркивается, что опора на советы чат-бота при разработке юридической стратегии выглядит крайне сомнительной практикой.