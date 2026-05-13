Unknown Worlds подтвердила подлинность ранних сборок Subnautica 2 и призвала не судить по ним об игре

Студия Unknown Worlds Entertainment обратилась к игрокам с официальным заявлением после появления в сети ранних версий Subnautica 2, подчеркнув, что распространяемые материалы не отражают реального состояния проекта.

По словам разработчиков, речь идёт о незавершённых сборках, созданных на промежуточных этапах производства. В них отсутствует часть контента, а многие системы могут работать нестабильно или вовсе не функционировать так, как задумано. В студии отметили, что подобные версии не предназначены для публичного доступа и не дают корректного представления о финальном игровом опыте.

Отдельный акцент был сделан на том, что такие файлы могут быть небезопасны и не проходят проверку качества. Разработчики напомнили, что полноценная версия игры, включая будущие обновления и запланированные функции вроде мультиплеера, будет доступна только через официальные платформы.

В Unknown Worlds также дали понять, что продолжают активную работу над проектом и рассчитывают представить игрокам цельный и отполированный продукт в рамках раннего доступа. Команда призывает ориентироваться именно на официальные версии игры, а не на случайно оказавшиеся в сети фрагменты разработки.