Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Научная фантастика , Кооператив
8.1 209 оценок

Unknown Worlds сообщили о миллионе проданных копий Subnautica 2 после старта раннего доступа

IKarasik IKarasik

Авторы Subnautica 2 из Unknown Worlds сообщили, что продажи игры уже превысили 1 миллион копий вскоре после выхода в раннем доступе.

Студия поделилась этим результатом в обращении к сообществу, поблагодарив игроков за поддержку на старте. В команде отметили, что такой быстрый результат стал важным достижением для проекта на столь раннем этапе.

Разработчики подчеркнули, что релиз в раннем доступе — это только начало пути, и дальнейшее развитие Subnautica 2 будет строиться с учётом отзывов пользователей.

Сильный старт продаж подтверждает высокий интерес к продолжению серии и задаёт уверенный тон для будущих обновлений игры.

Радиус

некролитовых кист это болезнь в медицине,можно было бы приятнее назвать,мы всё таки существа информационные,зачем в мир болезненных названий нас погружать?а так игра красивая,пока механики неизвестны и не исследованы играть точно будет интересно

7