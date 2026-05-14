Unknown Worlds сообщили о миллионе проданных копий Subnautica 2 после старта раннего доступа

Авторы Subnautica 2 из Unknown Worlds сообщили, что продажи игры уже превысили 1 миллион копий вскоре после выхода в раннем доступе.

Студия поделилась этим результатом в обращении к сообществу, поблагодарив игроков за поддержку на старте. В команде отметили, что такой быстрый результат стал важным достижением для проекта на столь раннем этапе.

Разработчики подчеркнули, что релиз в раннем доступе — это только начало пути, и дальнейшее развитие Subnautica 2 будет строиться с учётом отзывов пользователей.

Сильный старт продаж подтверждает высокий интерес к продолжению серии и задаёт уверенный тон для будущих обновлений игры.