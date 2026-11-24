Unknown Worlds Entertainment анонсировала первое масштабное обновление с действительно новым и полезным контентом для симулятора выживания в океане Subnautica 2. Апдейт версии 2.0 под названием Tar Trek станет доступен игрокам на ПК и консолях Xbox Series X|S уже 1 декабря.

Главным нововведением станет появление опасного глубоководного региона, построенного вокруг озер из вязкой смолы и гудрона. Новая территория разделена на несколько взаимосвязанных биомов и несет в себе дополнительные сюжетные элементы. Исследование смоляных глубин сопряжено с серьезным риском: помимо мелких хищников вроде «смоляных угрей», скрывающихся в донных отложениях, там обитает новый Левиафан-собиратель . По словам авторов, локация получилась значительно мрачнее и опаснее всего, что игроки исследовали ранее.

Для покорения суровых глубин инженеры добавят новый управляемый экзоскелет — «Морскую лягушку», ставший эволюцией культового костюма «Краб» из предыдущих частей. Новый пилотируемый робот отличается повышенной мобильностью. Он способен передвигаться по вертикальным отвесным стенам, совершать затяжные высокие прыжки, а также захватывать крупные объекты манипуляторами и с силой отшвыривать их на расстояние.

Кроме того, обновление внесет ряд балансных и строительных улучшений по просьбам сообщества. Так, например, в инструментарий строительства баз добавлены новые архитектурные элементы, включая просторные круглые жилые отсеки. Подробную демонстрацию игрового процесса и релизный трейлер патча «Tar Trek» разработчики представят на специальной трансляции, запланированной на 28 ноября.