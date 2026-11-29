

1 декабря на ПК и Xbox Series X/S выходит крупное обновление Tar Trek для Subnautica 2 в раннем доступе. Оно расширит сюжет, добавит новый регион и глубже раскроет предысторию Протея и его обитателей. Кроме того, Коллекционер Левиафан станет заметно умнее и опаснее.

В свежем трейлере показали, как игрок получает экзоскелет FROG — с руками и ногами для более точных движений. Первым делом герой отправляется к «сооружению в точке 060», где, по слухам, «грабители» хранят свои вещи. Там появляется Коллекционер — вполне обоснованно раздражённый — и начинает погоню, игнорируя всех остальных. В итоге игрок выбирается из экзоскелета, но его захватывает корабль.

Затем звучит знакомый голос: «Добро пожаловать на борт, капитан». Фанаты предполагают, что это может быть «Трайдент» — подводная лодка, доступная сейчас только через консольные команды и являющаяся преемником «Циклопа» из оригинальной Subnautica. Как именно она будет работать, покажет время, но это лишь часть большого объёма контента, который войдёт в обновление.