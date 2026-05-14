В подписку Xbox Game Pass одновременно добавили Subnautica 2 и DOOM: The Dark Ages

Microsoft продолжает агрессивно усиливать Xbox Game Pass, и май уже выглядит как один из самых насыщенных месяцев сервиса за долгое время. В подписке одновременно появились сразу два громких проекта — Subnautica 2 и DOOM: The Dark Ages.

Особенно громким событием стал релиз Subnautica 2. Продолжение культового подводного выживания от Unknown Worlds Entertainment еще до запуска удерживалось в верхних строчках списка желаемого Steam, а интерес к игре, по данным разработчиков, проявили более 5 миллионов человек. И это неудивительно: первая Subnautica давно стала одной из самых атмосферных survival-игр последних лет, сумев совместить исследование, тревожный хоррор и почти медитативное чувство одиночества.

Во второй части игроков снова отправляют на неизведанную планету, полную загадочных глубин и опасных существ. При этом теперь исследовать океан можно не только в одиночку, но и в кооперативе до четырех человек — шаг, который способен серьезно расширить аудиторию игры.

Не менее важным пополнением стал и DOOM: The Dark Ages от Bethesda Softworks и id Software. Ранее новинка была доступна только владельцам более дорогих тарифов, но теперь к брутальному средневековому экшену получили доступ и остальные подписчики Game Pass. Судя по первым отзывам, Bethesda снова удалось превратить DOOM в эталон адреналинового шутера — только теперь с тяжелыми щитами, цепями и мрачной фэнтезийной эстетикой.

Microsoft явно продолжает делать ставку на модель «большие релизы сразу в подписке», и на фоне таких пополнений спорить с эффективностью этой стратегии становится все сложнее.